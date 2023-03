Een vinger in de provinciale pap? Hier kun je vandaag in Haarlemmermeer stemmen

Met 96 stembureaus in Haarlemmermeer kun je vandaag door heel de gemeente je stem uitbrengen op je favoriete kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschappen. In Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp zijn er volop mogelijkheden, maar sommige Haarlemmermeerders worden gedwongen af te reizen naar een nabijgelegen dorp om te stemmen.

Inwoners van de enige stad (Hoofddorp) en de dertien dorpen in de gemeente hebben weinig te klagen: zij kunnen bij minimaal één stembureau in hun woonplaats terecht. Vanzelfsprekend zijn de meeste stembureaus te vinden in Hoofddorp, maar ook Vennepers en Badhoevedorpers hebben aardig wat keus.

Vreemde eend in de bijt is Oude Meer. Het gehucht telt niet meer dan 200 inwoners, maar heeft wel een eigen stembureau: bij buurtvereniging Het Dijkhuis (zie afbeelding hieronder) aan de Aalsmeerderdijk.

In kleinere kernen als Lisserbroek, Halfweg, Cruquius en Rijsenhout zijn twee stemlokalen te vinden, en in nog kleinere dorpen als Abbenes, Weteringbrug en Zwaanshoek één. Bewoners van de meeste gehuchten en buurtschappen, waaronder Boesingheliede en Rozenburg, moeten het zonder stembureau doen, en dus minimaal een paar kilometer reizen om te stemmen.

Zoals op meer plekken zijn er in Haarlemmermeer op enkele stembureaus hulpmiddelen beschikbaar voor mensen met een visuele beperking. In C, eerder het Cultuurgebouw, zijn traditionele en moderne hulpmiddelen aanwezig.

Primeur is een prikkelarm stembureau. Voor de eerste keer biedt de gemeente mensen met stoornissen als ADD, autisme, aangeboren hersenafwijkingen enzovoort de mogelijkheid om te stemmen. In het stemlokaal in community school In de breedte in de Dussenstraat kunnen maximaal drie mensen tegelijk stemmen. Voor wie daardoor niet direct terecht kan, is een wachtruimte ingericht.