Waterschapsverkiezingen: de kijk van de jonge kijker op de toekomst van ons water

Op de valreep voor de verkiezingen hebben wij de 'experts' van basisschool 't Padland in Venhuizen geïnterviewd over wat zij allemaal weten over water, over hoe zij kijken naar de toekomst van ons water en hebben ze nog tips voor de volwassenen?

Dat de volwassenen beter om zouden moeten gaan met water, daar zijn de kinderen het in ieder geval over eens. "Er is nu te veel afval in het water", zegt Elin. "Ik vind dat we beter voor water moeten zorgen". Gelukkig zit Roerik vol met goede ideeën, zijn wens voor de toekomst is dan ook: "Dat we water gaan hergebruiken".