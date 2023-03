Chabrani opent sportschool na lange strijd met gemeente: "Ik ga er pas uit als ik er niet meer ben"

De strijd met de gemeente over wie er uiteindelijk in het pand op de Van Hallstraat in Westerpark mocht heeft in totaal bijna anderhalf jaar geduurd. Dat kostte veel energie, maar het is nu officieel voorbij nu Kamal Chabrani de deuren van zijn nieuwe sportschool heeft geopend. En dat in hetzelfde pand waar vroeger de legendarische Chakuriki Gym van kickbokscoach Thom Harinck was.