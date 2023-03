Goodbye Stranger maakt biseksualitiet op luchtige manier bespreekbaar en is ode aan kleurrijk Amsterdam

Het speelfilmdebuut van regisseur Aaron Rookus 'Goodbye Stranger' gaat over een dag uit het leven van de ambitieuze biseksuele jongeman Paul. "Een feelgood movie met inhoud", zegt Rookus. Het is tevens een ode aan veelkleurig en queer Amsterdam met veel muziek. Dit is het tweede artikel in het kader van de Roze Filmdagen die van 22 maart tot en met 2 april in Amsterdam gehouden worden.

Paul woont in hartje Amsterdam, heeft een vriendin en werkt als curator bij een muziekstreamingsdienst. Hij lijkt een droombaan in Londen te krijgen en om hem heen wordt het feestje al gevierd. Maar Paul is onzeker want er is nog een kandidaat voor deze droombaan. Zo vertelt lijkt het een script voor een doorsnee feelgoodmovie. Maar dat is Goodbye Stranger zeker niet volgens Rookus. "Hoofpersoon Paul is bi-seksueel en dat zie je bijna nooit in films. En daarnaast is de algehele sfeer in de film er echt een van de wereld van nu, die niet zo hetero-normatief is als je gewend bent. Mijn film hoort dus zeker thuis op de Roze Filmdagen".

Aaron Rookus werkte eerder mee aan series als Van God Los, Icarus en Zuidas. Ook maakte hij al korte films zoals Oud Zeer en Een Goed Leven.

Nu is er dus zijn debuut Goodbye Stranger waarvoor hij acteur Martijn Lakemeier heeft weten te strikken voor de hoofdrol Paul. Lakemeier kennen we van de film Oorlogswinter waarin hij de hoofdrol had als Michiel en hij speelde Pepijn in de serie Hollands Hoop. "Martijn is een heel charismatische acteur en kan met weinig veel vertellen" aldus Rookus "Hij heeft een toegankelijke uitstraling, dus ook al is zijn personage niet heel sympathiek, je toch van hem houdt. Ik ben een fan van Martijn". Naast Martijn Lakemeijer zien we Claire Bender (oa. Mocro Maffia) als vriendin van Paul en Jesse Mensah (oa. Anne+) als ex-vriendje van Paul.

Oude bekende

Muziek speelt ook een belangrijke rol in de film. Dat kan ook niet anders als de hoofdrolspeler een baan heeft bij een streamingsdienst en gek van muziek is. Er is muziek te horen van onder andere Coldplay en Bob Dylan. "Dat laatste is best bijzonder want het is erg moeilijk om rechten te krijgen van zo'n grote artiest voor een film" vertelt Aaron. In de film zien we ook meestergitarist Harry Sacksioni langskomen. Hij speelt een muzikale zwerver in het park. "Dat maakt de film ook zo leuk. We hebben bijvoorbeeld ook Blanks in de film. Een heel leuke muzikant en youtuber. Helemaal van deze tijd" vertelt Aaron.