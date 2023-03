Vernoemd naar verzetsheld: het Cor Schipperpad is geopend

Er was aardig wat belangstelling voor de opening van het nieuwe Cor Schipperpad in Hoogkarspel. Vanmiddag werd deze geopend door wethouder Fione de Vos-Janssen en projectleider Frans Bleeker. ''Het pad is een echte verrijking voor Hoogkarspel en de omgeving'', vertelt Fione.

Opening van Cor Schipperpad - Daphne de Boer

De opening van het pad heeft een tijdje op zich laten wachten. Maar om 16.00 uur was het dan eindelijk zover. Het tweede deel van het Cor Schipperpad werd geopend. Tijdens het officiële moment is het eerste deel, dat in 2018 al opende, verbonden met het nieuw aangelegde stuk. De brug brengt deze twee paden samen en maakt er één geheel van. ''Er zijn heel wat mensen betrokken geweest bij de plaatsing van het pad. Het heeft even geduurd, maar het is gelukt'', vertelt communicatiemanager Anouk enthousiast.

Klein obstakel Tijdens de aanleg van het pad was er wel sprake van een grote obstakel. Door middel van een verplichte scan van de omgeving werd namelijk duidelijk dat er wezels rondlopen in het gebied. Deze dieren zijn een beschermde soort in Nederland. Tijdens het broedseizoen, dat van maart tot september duurt, mochten zij niet worden verstoord. ''We hebben redelijk wat vertraging opgelopen. Uiteindelijk heeft het een jaar langer geduurd voordat we verder konden met de aanleg'', zegt Fione. Ook het kiezen van een naam ging niet vanzelf. Wat de organisatoren van het pad namelijk eerst niet wisten is dat er twee mannen zijn die de naam Cor Schipper dragen. Hier werden ze op gewezen door de Historisch Vereniging Hoogkarspel-Westwoud. De twee blijken familie van elkaar te zijn. Beiden zaten ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. ''Wat het zo uniek maakt is dat we het nieuwe wandelpad vernoemen naar Cor Schipper uit Hoogkarspel, terwijl het eerste deel is vernoemd naar zijn oom Cor Schipper uit Westwoud'', aldus burgemeester Michiel Pijl.

Wie is Cor Schipper? Cornelis (Cor) Nicolaas Schipper werd geboren in 1917 en is degene waarnaar het verlengde stuk van het 'orginele' Cor Schipperpad is vernoemd. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog een ware verzetsheld. Onder zijn schuilnaam 'Cor Klaasse' heeft hij veel joodse mensen geholpen met het vinden van onderdak. Ook aan Nederlandse mannen, die de dienstplicht probeerde te ontkomen, bood hij een helpende hand. ''Er wonen nog steeds een aantal mensen in de omgeving die de oorlog hebben meegemaakt. Voor hen betekent het veel dat het pad is vernoemd naar een verzetsheld uit de buurt'', vertelt Fione. De verzetsheld komt oorspronkelijk uit Hoogkarspel maar verhuisde in 1947 samen met zijn vrouw naar Amerika. Hier is Cor op 101-jarige leeftijd overleden. Door het pad worden hij en zijn oom op een symbolische manier met elkaar verbonden.

Een mooi tochtje Het pad loopt van Hoogkarspel naar Westwoud en vormt een rondje. De wandelliefhebber kan dus een goede tocht maken. Ook de Fione heeft al een datum geprikt. ''Ik woon in de buurt dus ik ga zeker een keer een wandeling maken'', zegt ze lachend. De fanatieke wandelaars zijn direct vertrokken in de richting van Westwoud. ''Het is erg leuk om te zien dat mensen er meteen op af gaan, daar doen we het voor'', vertelt Anouk. Het wandelpad is vanaf vandaag voor iedereen geopend. Zet de wandelschoenen dus alvast maar klaar.