Bewoners Zuiderzeeweg ongerust: "Ze zeiden vast ook dat Riekerhaven veilig was"

Bewoners van twee studentencomplexen aan de Zuiderzeeweg in Oost zijn geschrokken van de conclusie van de brandweer dat hun complexen brandgevaarlijk zijn . Woningcorporatie Lieven de Key heeft inmiddels een brandwacht aangesteld, maar benadrukte in een mail aan de studenten vooral dat de woningen wel voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen.

De brandweer deed onderzoek vanwege de brand die vorig jaar plaatsvond in Startblok Riekerhaven in Nieuw-West, een complex dat er ongeveer hetzelfde uitzag. "Het is vooral het dak heb ik gehoord, dat is daar boven bij de witte gebouwen, het steekt ook zo'n beetje uit", vertelt Lois Douglas van bewonersvereniging Zuiderzeeweg.

De brandwacht is 24 uur per dag aanwezig. Hij zit niet in een van de twee complexen zelf, maar in een gebouw ernaast. Toch is Douglas er blij mee. "Hij loopt ook rondjes. Ik heb hem gisteren even gesproken. Hij gaat natuurlijk niet de hele tijd hier buiten zitten in een tentje. Maar hij komt hier wel. Dus het is op zich wel een veilig gevoel."

In de mail van Lieven de Key staat dat de bewoners vanwege het voldoen aan de wet- en regelgeving veilig in de complexen kunnen blijven wonen. Dat de brandweer de complexen ook brandgevaarlijk vindt staat niet in de mail, een deel van de studenten reageert dan ook verontwaardigd op het bericht van de woningcorporatie. "Ja, natuurlijk. Ik denk dat ze dat ook riepen over Riekerhaven en we hebben gezien hoe fout het daar ging", zegt een van hen.