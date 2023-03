Verhuizers in touw voor een soepele stem ervaring: Haarlem is klaar voor morgen

Zeven teams van een verhuisbedrijf reden dinsdag langs de tachtig stemlocaties in Haarlem om de benodigde spullen af te leveren. In het Haarlemse stadhuis werden 's ochtends vroeg de hokjes gebracht en de tent op het Stationsplein stond er gisteren al.

De nog lege stemtent werd vervolgens in de middag ingericht door drie verhuizers. "Ik vind het leuk werk, normaal werken wij voor een verhuisbedrijf. Zo doen we een keer wat anders", vertelt Rob van Zwed.

Ook morgenavond zijn de verhuizers nog in touw. Dan moeten ze weer een rondje langs de stemlocaties om alle stembiljetten op te halen. "Morgenavond vervoeren wij tot laat alle stembiljetten", aldus Rob. Hij denkt wel tot een uur of vier 's nachts. Zijn collega Robin Klarenbeek betwijfelt of het zo laat wordt. "Maar het duurt wel lang want eerst moeten alle stemmen geteld worden."

Daarna is voor hun het werk nog niet klaar. "Donderdag moeten de stemspullen weer worden opgehaald. Dan maken we een derde rondje", aldus Rob. Ondertussen is hij bezig met het beplakken van de vuilnisbakken waar de stemmers hun ingevulde biljetten moeten achterlaten. "Hier komen morgen de stemmen in. Een voor het Waterschap en een voor de Provinciale Staten."