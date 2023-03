Korte autoritjes in Amsterdam straks door afsluitingen via de A10? Verkeerswethouder hoopt van wel

Wie straks binnen de ring van het ene naar het andere stadsdeel wil rijden, zal bijna altijd moeten omrijden via de A10. Althans, dat onderzoeksvoorstel wordt de komende tijd onderzocht. Verkeerswethouder Melanie van der Horst is enthousiast, maar hoe gaat dat in de praktijk? Onze verslaggever probeert het alvast uit.