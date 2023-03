Laatste kans voor Haarlemmers om zegje te doen over omstreden betaald parkeerbeleid

Een overvolle publieke tribune in de raadszaal dinsdagavond. Zestien mensen maakten gebruik van de laatste mogelijkheid om de raadsleden te vertellen wat zij vinden van het invoeren van parkeervergunningen in nog eens elf Haarlemse wijken.

De publieke tribune zat stampvol - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Op 30 maart neemt de gemeenteraad – als het allemaal doorgaat – een definitief besluit over het voorstel van burgemeester en wethouders. Het gros van de aanwezigen hoopt dat de raad het voorstel naar de prullenbak verwijst. Twee van de insprekers bleken wel achter het invoeren van betaald parkeren in hun wijk te staan. Een veel gehoorde opmerking van de critici was dat de gemeente te weinig luistert naar de burger.

Insprekers parkeerbeleid Haarlem - NH Nieuws / Geja Sikma

"Dit parkeerbeleid is economische discriminatie, de kosten zijn veel te hoog" Pauline van der Horst, wijkraad Amsterdamse Buurten

Pauline van der Horst van de wijkraad Amsterdamse Buurten hield de politici voor dat wijkbewoners vooral met de kosten van het betaald parkeren in hun maag zitten. Verborgen armoede "Onze wijk staat op de elfde plek qua inkomen, de binnenstad op de tweede plek. Door die mensen op kosten te jagen, ontstaat een nieuwe vorm van verborgen armoede. Veel jongvolwassenen wonen nog thuis omdat ze geen woning kunnen vinden. Die zijn wel vaak afhankelijk van een auto voor hun werk, opleiding of stage, maar komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning."

Commissieleden luisteren naar de insprekers - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Een Haarlemmer die in een voormalig bedrijfspand aan de Lange Herenvest woont, vertelde de commissie dat voor de appartementen die daar gebouwd zijn geen parkeervergunning is afgegeven. "Hoe kunnen wij normaal leven in Haarlem als we geen recht hebben om te parkeren? We kunnen ook geen gasten ontvangen, omdat we ook geen bezoekersvergunning kunnen krijgen. We kunnen nu tenminste nog gratis parkeren op vijf minuten lopen; in de Amsterdamse Buurt." Die laatste opmerking leidde tot wat hilariteit op de publieke tribune. Een bewoner van de Amsterdamse Buurt vroeg zich hardop af of de spreker de man was die zijn auto steevast voor zijn deur parkeerde.

"We zijn Amsterdam niet, we hebben hier echt een auto nodig" Bewoner Vondelweg

Een bewoner van de Vondelweg werd emotioneel toen hij aan de beurt was. "Dit heeft een grote impact op de Haarlemse economie en het sociale leven. We zijn Amsterdam toch niet, we hebben hier echt een auto nodig. Ik ga al niet eens meer naar vrienden in Amsterdam toe vanwege de parkeerkosten daar." Positief Niet iedereen verzet zich tegen het invoeren van betaald parkeren. Een groep bewoners uit het Kleverpark wil graag als eerste wijk het beleid invoeren. "Wij waren eerder positief over het invoeren van parkeervergunningen in onze buurt. Daar blijven we bij. 's Avonds staan de stoepen en de oversteekplaatsen overvol. We vinden wel dat de kosten voor het bezoekersparkeren omlaag moeten, vooral in de avonduren."

Parkeerbeleid De gemeente Haarlem wil betaald parkeren invoeren in elf wijken. Dat zijn de Amsterdamsewijk, Delftwijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter Kleefkwartier, Transvaalwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. Volgens de gemeente is de parkeerdruk daar hoog: meer dan 85 van de 100 parkeerplekken zijn 's nachts bezet. De raadscommissie Beheer buigt zich op 23 maart inhoudelijk over het dossier en de gemeenteraad neemt op 30 maart een finaal besluit.