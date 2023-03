Een vinger in de provinciale pap? Hier kun je vandaag in Amstelland je stem uitbrengen

Bijna twee na de laatste verkiezingen mogen we vandaag weer naar de stembus. Ditmaal voor de provinciale staten en de waterschappen. NH Nieuws zet op een rij waar je in Amstelland vandaag terecht kunt om je stem uit te brengen, en voor welke doelgroepen speciale voorzieningen zijn ingericht.

Bord voor stembureau - AdobeStock

Amstelveen Amstelveners kunnen vandaag kiezen uit 35 stembureaus verspreid over de verschillende wijken. De meeste stembureaus zijn gevestigd in Keizer Karelpark en Middenhoven: in beide wijken kun je vandaag op vier locaties terecht. In het Stadshart, op Uilenstede en in het Oude Dorp is één stembureau geopend. Bekijk de kaart hieronder voor een impressie van de verdeling van de stembureaus in de gemeente of kijk hier voor een totaaloverzicht van de locaties. Lees verder onder de kaart

Stembureaus Amstelveen Provinciale Statenverkiezingen 2023 - Gemeente Amstelveen

Mensen met een visuele beperking kunnen terecht in het stembureau in het Wijksteunpunt Middenhof aan de Willem Dreesweg. Door gebruik te maken van een stemmal met audio-ondersteuning kunnen zij daar zelfstandig stemmen. Aalsmeer In Aalsmeer zijn vandaag 11 stembureaus geopend, in Kudelstaart 4. De Aalsmeerse wijk met de meeste stembureaus is Stommeer. Bekijk de kaart hieronder voor een impressie van de verdeling van de stembureaus in de gemeente, of kijk hier voor een totaaloverzicht van de locaties.

Overzicht stemlocaties gemeente Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer

Blinde of slechtziende Aalsmeerders kunnen terecht in het raadhuis. Ook daar liggen hulpmiddelen klaar, waaronder een vergrote versie van de kandidatenlijst en een vergrootglas. Uithoorn Op school, in de kerk of bij de sportverenging: Uithoornaars kunnen vandaag op 14 locaties op hun favoriete kandidaat stemmen. Het totaaloverzicht van de stembureaus vind je hieronder. Voor zover bekend is nergens een mal met audio-onsteuning beschikbaar, maar op alle bureaus ligt een vergrote versie van de kandidatenlijst.

Totaaloverzicht stembureaus Uithoorn - Gemeente Uithoorn

Ouder-Amstel De kleinste gemeente van de regio telt zeven stemlocaties. Dat zijn er misschien niet veel, maar wel aanzienlijk meer dan bij de laatste verkiezingen. Toen kon er in Ouder-Amstel nog maar op vier locaties worden gestemd. Die toename van het aantal stemlocaties staat haaks op de ontwikkeling in de provincie als geheel, zo Net als Uithoorn richt Ouder-Amstel een coronaproof stembureau in, waar anderhalve meter de norm is en kuchschermen staan opgesteld om het risico op besmetting te minimaliseren. Dat stembureau is gevestigd in het clubgebouw van Sportvereniging Ouderkerk aan de Wethouder Koolhaasweg. Klik hier voor het totaaloverzicht van de locaties in de gemeente.