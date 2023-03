Alkmaar zonder bestuur: hoe moet het nu met de woonwagenlocaties en asielopvang?

Eind dit jaar zou het voormalige belastingkantoor in Alkmaar weer gebruikt kunnen gaan worden voor asielzoekers. En woonwagenbewoners hoopten na de zomer toch echt iets van zekerheid te hebben over nieuwe standplaatsen, die hen al tientallen jaren beloofd worden. Maar nu de gemeenteraad haar wethouders naar huis heeft gestuurd, ligt de boel stil. NH Nieuws sprak met belanghebbenden van deze 'hete' dossiers.

Dat de coalitie, die voorstander was van het opnieuw inzetten van het pand, gesneuveld is heeft weinig invloed op het standpunt van het ministerie. "Wij wachten op lokaal draagvlak", laat een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg weten.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in januari een verzoek tot (her)ingebruikname van het oude belastingkantoor aan de Robonsbosweg als asielopvang bij de gemeente Alkmaar gedaan. Het gebouw, eigendom van het Rijk, is in beeld als Centrale Ontvangstlocatie (COL), waar asielzoekers gescreend worden en daarna doorstromen naar opvangplekken.

"Onze voorbereidingen voor de Robonsbosweg gaan hoe dan ook door, maar van een verbouwing is pas sprake als er een raadsbesluit is genomen en een overeenkomst is getekend. De verbouwing van het belastingkantoor zal enkele maanden duren. We hebben een ingebruikname eind dit jaar voor ogen, eventueel januari 2024."

De Alkmaarse bestuurscrisis is ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ter oren gekomen. "Wat dat voor het pand betekent wachten wij, net als het ministerie, af", stelt Ronald Smallenburg van het COA. "We bemoeien ons niet met een besluit hierover. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Maar de nood voor een ontvangstlocatie is nog steeds hoog."

Toen bezette een deel van hen een aantal chalets , bestemd voor Oekraïense vluchtelingen, om hun ongenoegen te uiten over het stroperige traject voor hun nieuwe plekken. Het dossier werd in juli door de nieuwe coalitie en een kersverse wethouder gelijk opgepakt. Maar die zijn er niet meer en dus neemt de argwaan en het wantrouwen weer toe.

De woonwagenbewoners onderhandelen al maanden met de gemeente over nieuwe locaties voor zo'n dertig standplaatsen. Iets wat hen al tientallen jaren wordt beloofd, maar nog altijd niet is geregeld. De woede hierover werd vorig jaar nog maar eens duidelijk.

"Nu Gijsbert (wethouder Gijsbert van Iterson Scholten, red.) weg is, zijn we bang dat we terug bij af zijn", stelt een woordvoerder van de bewonerscommissie. "Met de commissie spraken we elke acht weken met hem. Dat was naar de bezettingsactie afgesproken, en hij was er altijd."

'Zien Gijsbert graag terug'

"Hij kwam zijn afspraken na, en dat was een hele verandering gezien het verleden. Er was weer een beetje vertrouwen in een goede afloop. Nu moeten we dat maar weer afwachten. We zien hem graag terugkomen als wethouder."

De woonwagenbewoners hebben eerder wel van de partijen die nu de macht naar zich toe trekken, begrepen dat ze hen steunen. "D66, OPA, VVD; ze zeggen dat allemaal wel, maar het blijft onzeker zolang er niets ondertekend of besloten is. Wat als straks blijkt dat standplaatsen een hoop geld kosten, dat is een grote zorg van ons."

Nieuwe coalitie

Er is door de grootste partij, D66, inmiddels een verkenner aangesteld die dit weekend met alle politieke partijen in gesprek gaat voor een nieuw te vormen coalitie. Die verkenner, Bert Blase, wil over drie weken zijn advies daarover rond hebben.