Provinciale Statenverkiezingen: welke stemlocaties zijn de moeite waard?

In de stad kan er bij meer dan 400 verschillende stembureaus gestemd worden. Op deze kaart van de gemeente is te zien waar al die stemlocaties zijn. Stemmen kan praktisch en snel gebeuren in een school of in een buurthuis aan het eind van de straat. Maar er zijn ook een paar hele bijzondere stemloketten in de stad.

Bijzondere stemlocaties

Bij stadsboerderij Osdorp in Nieuw-West kunnen mensen die hebben gestemd vanaf 13.00 uur meehelpen in de moestuin. Het is ook mogelijk om vanaf 17.00 uur aan te schuiven voor een warme maaltijd van de buurtkeuken. Inschrijven kan via deze link, want er is beperkt plek. En in de binnenstad van Weesp kan er gestemd worden in een oude kerk waar nu brouwerij Wispe zit.

Een aantal bekende stemlocaties zijn er nu ook weer. Zo kan er in Noord gestemd worden in de 400 jaar oude Buiksloterkerk en in de Tolhuistuin, er was daar weleens een silent disco tijdens de verkiezingen, maar deze editie niet. Voor wie toch in een muzikale omgeving wil stemmen, kan het rode potlood gebruiken in de ovale Spiegelzaal van het Concertgebouw. In Oost kan stemmen weer gecombineerd worden met een bezoek aan kinderboerderij De Werf. En in het Olympisch stadion kan de adrenaline van het stemmen eruit gerend worden op de atletiekbaan.

Voor wat wordt er gestemd?

De Provinciale Staten zijn te vergelijken met de gemeenteraad, maar dan op provincieniveau. Noord-Holland speelt een grote rol in de omgeving. Zo bepalen zij onder andere waar gebouwd kan worden, waar windmolens komen en waar meer ruimte moet komen voor de natuur. De gekozen volksvertegenwoordigers kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Naast de Provinciale Staten kan vandaag ook gestemd worden voor de waterschappen. Het waterschap regelt hoe er met water wordt omgegaan. Amsterdam kent drie waterschappen, waarbij Amstel, Gooi en Vecht de grootste is. Het is alleen mogelijk om in je eigen waterschapsgebied te stemmen. Sommige delen van de stad liggen in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en van Rijnland.