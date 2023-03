Ravage in Aalsmeerse garage na onbedoelde afdaling oudere automobilist

"Ik hoorde een hele harde knal", vertelt Meinie van Leeuwen, de eigenaar van de auto die onbedoeld als stootkussen diende. De vrouw woont in de flat waar de garage bijhoort en kijkt als ze rond 14.00 uur de knal hoort meteen uit het raam of er misschien een ongeluk is gebeurd.

"Toen zag ik dat de garagedeur eruit lag en ben ik naar beneden gegaan." Op dat moment is er al een vrouw in een rolstoel bij het slachtoffer. "De auto stond dwars in mijn auto", omschrijft Meinie wat ze zag. Gezien de enorme knal die ze hoorde, schat de bewoonster in dat de bestuurder van de auto met veel vaart de garage in is gereden. "Die mevrouw is gewoon in paniek geweest denk ik."