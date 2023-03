Spannende dag voor Tata-prominent Cinta Groos: 'Medewerking provincie is cruciaal'

Het is een spannende dag voor Cinta Groos, de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel IJmuiden. De provinciale verkiezingen van vandaag zijn cruciaal voor de toekomst van het staalbedrijf. Groos hoopt op een uitslag die haar droom werkelijkheid maakt: een concern dat geworteld blijft in de IJmond en dat met steun van de provincie binnen enkele jaren kan uitgroeien tot een duurzame fabriek.

Cinta Groos - Thomas Jak / NH Nieuws

Cinta Groos werkt al ruim dertig jaar bij het IJmuidense staalbedrijf. Sinds twee jaar is ze voorzitter van de centrale ondernemingsraad en krijgt ze dagelijks te maken met 'steeds fellere' discussies en het groeiende verzet tegen de staalfabriek. "Het komt heel hard aan soms dat mensen zeggen: 'werk jij nog steeds bij dat criminele bedrijf?'" Ze vertelt hoe stevig dat soms aankomt bij Groos en haar collega's. Tekst loopt door onder de video

Groos: 'De discussie wordt steeds feller' - NH Nieuws

De toekomstplannen van Tata Steel houden de IJmond al een paar jaar flink bezig, in verkiezingstijd nog meer dan normaal. De komende decennia moet de vieze en schadelijke uitstoot van het staalbedrijf namelijk drastisch omlaag gaan, tot géén CO2-uitstoot in 2050, maar liever nog eerder. Volgens de één kan de verschoning van het staalbedrijf niet snel genoeg gaan en is het bedrijf eigenlijk al te laat. Volgens de ander is het logisch dat het bedrijf een paar jaar de tijd krijgt voor de omslag naar een nieuwe manier van staalmaken. De ondernemingsraad blijft het bedrijf wel aansporen te versnellen, zegt Groos: "Het is onze taak het bedrijf kritisch te blijven bevragen, en het is nu of nooit, eigenlijk zijn we al behoorlijk laat. Met iedere vertraging neemt de kans af dat het ook goed voor elkaar komt." De plannen zijn van de fabriek omvangrijk: tussen het eind dit decennium en 2050 moeten er twee nieuwe fabrieken op waterstof komen. Dat zal er ook voor zorgen dat het kenmerkende aangezicht van de Hoogovens zal veranderen, weet Groos. En daar heeft ze toch ook wel een beetje 'een nostalgisch gevoel over'. Ze legt uit hoe de provincie een 'cruciale' rol speelt bij de vergroening. Tekst loopt door onder de video

'Een beetje nostalgisch, maar de toekomst is anders' - NH Nieuws

En de inwoners van de IJmond dan? Die moeten wel goed op de hoogte gebracht worden van wat er allemaal gebeurt, vindt Groos. "Want ik snap dat gezondheid een heel gevoelig punt is. We kunnen daaraan een grote bijdrage leveren. Een bedrijf als Tata Steel is nooit klaar om het beter te doen." Ze vindt dat er nog wel een tandje bij kan, om de omwonenden goed in alle plannen mee te nemen en 'te laten zien wat er wél gebeurt'. Niet in de laatste plaats omdat Groos zelf ook graag en vaak in de Wijk aan Zee te vinden is: Tekst loopt door onder de video

'Wijk aan Zee is een geweldig dorp' - NH Nieuws

Over de verkiezingsdag van vandaag zegt Groos: "Het is een heel spannende dag vandaag. Ik weet niet wat ik van tevoren kan verwachten, het kan denk ik alle kanten op. Het kan ook een heleboel opschudding veroorzaken in het politieke landschap. Er hangt voor ons heel veel van af: de medewerking van de provincie is cruciaal." Wat Groos zelf betreft: op wie zij vandaag gaat stemmen, dat beslist ze op het laatste moment, zegt ze. Maar niet zonder zich eerst goed te informeren natuurlijk. Ze geeft toe: Tata Steel speelt een rol in de beslissing, maar: "De wereld is groter dan Tata Steel alleen, ook voor de provincie."