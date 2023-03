Pensionstalhouder Van der Peet is vertrouwen in de provincie kwijt, maar gaat toch stemmen

Rutger van der Peet gaat vandaag stemmen, al twijfelt hij of het nut heeft. "De overheid is voor mij op dit moment meer een last dan een lust", zegt de eigenaar van een paardenpension in Vogelenzang.

De stal van Van der Peet - 's-Gravenweg - is een populair paardenpension. 170 edele dieren dartelen over zijn terrein. Maar laat zijn bedrijf nou net tussen twee natuurgebieden in liggen die de provincie in het kader van het Natuurnetwerk Nederland met elkaar wil verbinden, om er zogeheten 'nat hooiland' van te maken. In het door Noord-Holland geschetste toekomstperspectief - Van der Peet noemt het 'een spookbeeld'- zou hij nog maar maximaal veertig paarden kunnen stallen: veel te weinig om zijn bedrijf draaiende te houden. Tekst gaat verder onder de video.

Verkiezingen - NH Nieuws

Van der Peet is niet de enige ondernemer in de binnenduinrand van de gemeente Bloemendaal die moet inkrimpen zodat de provincie aan haar natuurdoeleinden kan voldoen. Ook bloembollentelers en melkveehouders protesteren fel tegen de plannen van Noord-Holland. Gedeputeerde Esther Rommel is al twee jaar bezig de ondernemers te overtuigen van het nut en de noodzaak van de gedaanteverandering van hun agrarische grond. Dat is nog niet gelukt. Van der Peet: "We weten niet waar we aan toe zijn."

Dat op deze plek in Vogelenzang een stal staat, is geen toeval. Het is het resultaat van jarenlang overleg tussen Van der Peet, gemeente, provincie en verschillende terreinbeheerders. Van der Peet: "Er staat nu iets waarmee we een dienst verlenen aan de samenleving en dat toch ook een verdienmodel is. Daardoor kunnen we dit gebied beheren en onderhouden. Uiteindelijk moet met de nieuwe plannen de provincie van alles uitgekocht, afbetaald en gesaneerd worden. Dat gaat vele miljoenen kosten. We gaan terug van een verdienmodel naar een subsidiemodel, want we kunnen onze eigen broek dan niet meer ophouden. De maatschappij gaat het dus betalen en dat terwijl wij zeggen: jóh, dit ís al natuurgebied, alleen noemt de provincie het officieel niet zo. Het is pure bureaucratie." Schitterende plek Hij kijkt naar buiten en ziet de paarden, de knotwilgen, de slootjes, het grasland en in de verte de kerktoren van Vogelenzang. "Eens schitterende plek toch? Ik hoor wel eens van mensen die uit Den Haag komen en een bestemming ergens in Noord-Holland hebben, dat ze speciaal een omweg door Vogelenzang nemen om van dit stukje landschap te genieten. Doodzonde als het straks eventueel nat hooiland zou zijn."

De provincie heeft hem gevraagd mee te denken. Dat liet Van der Peet zich geen twee keer zeggen. Hij heeft in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer alternatieve gebieden gevonden. Drie weken geleden heeft hij zijn zoektocht vervat in een rapport en dat overhandigd aan Esther Rommel, de gedeputeerde. "Ik heb tot op heden niks gehoord." Meer een last dan een lust Hij wil de provincie niet tegen de haren instrijken, want hij wil in gesprek blijven. Maar lastig vindt hij het wel. "De overheid zou er voor je moeten zijn, maar voor mij is het meer een last dan een lust." De vraag waarom Van der Peet nog geen reactie heeft gekregen op zijn alternatieve plan, kan de provincie niet beantwoorden. Volgens haar woordvoerder was gedeputeerde Esther Rommel te druk met campagne voeren.