Extreme regenval zorgde in januari voor veel meer stroomstoringen

In januari zijn er veel meer stroomstoringen geweest in Amsterdam dan normaal gesproken. Dat blijkt uit gegevens van netbeheerder Liander na vragen van NH Nieuws. In totaal viel in januari maar liefst 233 keer de stroom uit, terwijl dat vorig jaar 129 gebeurde. Dat het aantal zo hoog ligt, komt volgens Liander hoogstwaarschijnlijk door de hevige regenval die maand.

Een storing duurde gemiddeld ook langer en meer Amsterdammers hadden er last van. "Door het grote aantal storingen duurde het langer om alles te verhelpen", laat een woordvoerder van Liander weten. Het gaat daarbij om storingen in het zogenaamde laagspanningsnet, waar huizen en kleine bedrijven op zijn aangesloten. Het aantal midden- en hoogspanningsstoringen bleef vrijwel gelijk in vergelijking met voorgaande jaren.

Boosdoener: hoger grondwaterpeil

"De waarschijnlijke oorzaak is een hoger grondwaterpeil als gevolg van neerslag", aldus de woordvoerder. Uit cijfers van het KNMI blijkt dat er in Nederland afgelopen januari gemiddeld 108 millimeter regen viel, terwijl het gemiddelde van jaren daarvoor op 68 millimeter ligt.

Volgens Liander heeft het stijgende grondwater oude, kleine beschadigingen in de elektriciteitskabels bereikt waardoor de storingen konden ontstaan. Die beschadigingen aan kabels worden meestal veroorzaakt tijdens werkzaamheden in de grond. Bijvoorbeeld bij werk aan de riolering, waterleidingen of bij een herinrichting van een straat.