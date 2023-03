Morgen naar de stembus: "Een waterschap? Eigenlijk geen idee"

Morgen kan er gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Vooral die waterschappen doen veel wenkbrauwen fronsen. Want wat doet zo'n waterschap precies, en wat maakt het eigenlijk uit wie er de dienst uitmaken?

Het grootste deel van het algemeen bestuur wordt democratisch gekozen. In een waterschap zijn ook nog een aantal 'geborgde' zetels, vaste plekken voor partijen met speciale belangen (boeren en natuurorganisaties).

De waterschappen regelen de waterzuivering, beheren het grondwaterpeil en onderhouden de kades en dijken in en rondom de stad. Ook zijn ze betrokken bij bouwplannen in waterrijke gebieden.

Amsterdam kent drie waterschappen. Amstel, Gooi en Vecht is de grootste. Daarnaast liggen sommige delen van de stad in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Iedereen wil stevige dijken en schoon water, dus waarom zijn de waterschapsverkiezingen eigenlijk nodig? Een belangrijke reden is geld. Want de waterschappen heffen hun eigen belastingen.

Loco-dijkgraaf Peter Smit van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): "Je betaalt uiteindelijk de rekening voor wat er wordt uitgevoerd. Zo moet bijvoorbeeld een dijk sterk zijn, maar je kan ook kiezen voor een bloemrijke dijk. Dat is een keuze in ambitie. Hoe kijk je naar toppbiodiversiteit, klimaatverandering en het extreme weer, en wat verwacht je op dat gebied van het waterschap. Daar hangt een prijskaartje aan. Uiteindelijk krijg je daar een belastingaanslag voor. Dus er is genoeg te kiezen."

Mensen die bij het stemmen een beetje hulp willen kunnen hier terecht.