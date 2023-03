"Provincie moet nu écht overleggen met tegenstanders datacenters Wieringermeer"

Want daar schort het aan, vindt Jan Meijles. "Er is maar een keer overleg geweest. Dat was twee jaar geleden, toen hebben we met gedeputeerde Ilse Zaal gesproken. Maar verder hebben we niets gehoord. Ze moeten daarom eens een keer écht overleg voeren met organisaties die tegen datacenters zijn, zoals met 'mijn' Red de Wieringermeer."

Ook zou de provincie wat Meijles betreft strenger naar de regels moeten kijken en ze beter moeten naleven. "En dan vooral kijken welke regels er gelden en of ze juist worden toegepast. Mijn gevoel is dat er te gemakkelijk wordt meegegaan met de grote techbedrijven. En andere Wieringermeerders hebben dan weer het gevoel dat ze niet gelijk worden behandeld."

In zijn eentje

Jan Meijles doet vaak het woord namens de actiegroepen, en daarom lijkt het soms wel alsof hij in zijn eentje strijdt. Maar het tegendeel is waar, zegt hij. "Er is een Facebookgroep, Toekomst Wieringermeer, die ooit is opgezet toen er windmolens geplaatst zouden worden. Daar gaat het nu ook over de datacenters. Er zijn daar wel zo'n duizend tot tweeduizend mensen die zich hier mee bezighouden."

Hoewel veel mensen denken dat het weinig nut heeft wat hij doet, stopt hij niet. "Wieringermeerders zijn eigengereide types. We willen wat en zetten door."

Dat het onderwerp ook deze verkiezingen een heet hangijzer is, blijkt bovendien als NH Nieuws op straat rondvraagt. In Wieringerwerf hebben mensen een duidelijke mening over de datacenters. En dat heeft ook invloed op hun stem voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen, zeggen ze (tekst gaat verder onder de video):