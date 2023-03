Proef afvaldienst met kerstbomen verzamelen kon beter, maar clubs zijn enthousiast

Niet alles verliep even vlekkeloos, maar het overgrote deel van de verenigingen zouden volgend jaar weer meedoen: dat is de conclusie van de Gooise afvaldienst GAD over de proef met het verzamelen van afgedankte kerstbomen begin dit jaar. Of de proef een vervolg krijgt moet nog wel worden besloten.

Kerstbomen ingezameld bij de Boshoeve - Daan Visser/NH Nieuws

Waar de inwoners normaal hun kerstboom aan de straat konden zetten, moesten ze dit jaar hun boom in bepaalde proefgebieden naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt brengen. Daar stonden verenigingen klaar om ze in te nemen, zodat ze er geld voor kunnen krijgen. Mensen die niet in zo'n proefgebied wonen konden hun boom wel aan de straat zetten. Communicatie De GAD trekt na de evaluatie met de verenigingen de conclusie dat de verschillende manieren van inzamelen in de regio voor verwarring hebben gezorgd en dat de communicatie over deze proef eerder had moeten beginnen. "Via de GAD-app en website werd het niet iedereen duidelijk of zij nu wel of niet in het pilotgebied woonden en waar ze naartoe moesten met hun boom." Dit probleem werd ook in de Hilversumse raad besproken, waaruit bleek dat de raadsleden zelf ook moeite hadden met de communicatie.

Als er volgend jaar op een vergelijkbare manier ingezameld gaat worden en het niet te duur is, overweegt de Gooise afvaldienst huis-aan-huis-berichtgeving. Dit om er zeker van te zijn dat de inwoners van 't Gooi weten waar ze hun boom kwijt moeten. Inwoners pilotgebieden "Sommige bewoners vonden het inzamelpunt te ver bij hun vandaan, maar over het algemeen brachten inwoners binnen de pilotgebieden de kerstboom naar het inzamelpunt", zo laat de GAD weten.

Het aantal meldingen van bomen dat na de inzameling is blijven liggen, is bijna voor de helft verminderd in vergelijking met het aantal meldingen vorig jaar. In dat jaar bleven ook opvallend veel kerstbomen op straat liggen en duurde het langer dan gepland voordat de GAD ze had opgehaald. 18 procent van dit aantal meldingen kwam uit een pilotgebied Verenigingen De deelnemende verenigingen vonden het deelnemen 'leuk en leerzaam' en de meeste zouden volgend jaar meedoen als er opnieuw een soortgelijke inzamelactie zou plaatsvinden. Wel laten ze weten dat de inkomsten soms tegenvielen, mede omdat de GAD zelf nog veel kerstbomen in de pilotgebieden moest ophalen. De som die werd gebruikt was dat één kerstboom gemiddeld twaalf kilo weegt. Het totaal aantal kerstbomen per vereniging wordt gewogen en door twaalf gedeeld. Dit eindgetal wordt vermenigvuldigd met de 50 cent per boom. Zo kwamen de clubs tot hun eindbedrag voor in de clubkas.

Volgend jaar? Wel is het werken met inzamelpunten volgens de GAD een efficiëntere en milieuvriendelijkere manier van inzamelen dan langs de straten te gaan. Uiteindelijk is er in 2023 234 ton aan kerstbomen opgehaald. In 2022 was lag dit aantal iets hoger, namelijk 246 ton. Volgens de GAD heeft dit te maken met de lockdown van 2022. Toen zag de dienst namelijk een flinke toename in het aantal kerstbomen. De komende maanden gaat de GAD kijken hoe de inzameling volgend jaar gedaan zal worden. Voor de zomervakantie moet hier meer bekend over zijn.

Achtergrond pilot Waar normaal gesproken clubs en verenigingen karton en papier konden ophalen om de clubkas bij te vullen, is in 2021 besloten dat de GAD (Grondstoffen- en afvalstoffendienst) het zelf gaat doen. Dit vanwege bezuinigingen bij de dienst. Hierdoor zaten veel clubs financieel met hun handen in het haar. De dienst en de verengingen staken de koppen bij elkaar en besloten te kijken naar een alternatief, met deze pilot als resultaat. Per opgehaalde kerstboom ontvangt de club 50 cent. Clubs en verenigingen die de inzameling van papier moeilijk kunnen missen kregen voorrang om mee te doen. Wat op de achtergrond ook meespeelt is dat de kerstboominzameling van de GAD vorig jaar niet al te soepel verliep.