De Peiling: er gaat niets boven vinyl

Abba, Adele of Andre Hazes. Je kan er naar luisteren via Spotify, maar natuurlijk ook op een heerlijk nostalgisch krakende grammofoonplaat. En zo ouderwets is dat helemaal niet, want de verkoop van vinyl stijgt, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Wat vind jij: gaat er niets boven een goeie lp? En koop jij je platen nog altijd het liefst op vinyl of luister je toch liever online?

De Nederlandse muziekindustrie groeide in 2022 met 11 procent. Dat blijkt uit cijfers van NVPI Audio, de branchevereniging van de entertainmentindustrie. De meeste omzet zit in de hoek van de streaming, tevens de belangrijkste bron van inkomsten voor de Nederlandse industrie.

Vinyl populair

Maar vooral de populariteit van vinyl is opvallend. In 2022 steeg de omzet daarvan met ruim dertig procent naar 37 miljoen euro. Kortom: de groep mensen die lekker thuis plaatjes draait op de grammofoonspeler groeit.

Is dat herkenbaar voor jou? Heb jij al je oude platen nog? Is vinyl voor jou een oude of juist een nieuwe liefde? Praat mee in De Peiling en laat ons weten of de lp voor jou op nummer één staat of juist helemaal niet.