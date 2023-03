Deuken in politieauto na vernieling in Enkhuizen, een persoon aangehouden

Een politieauto is gistermiddag op klaarlichte dag vernield in het centrum van Enkhuizen. Er zaten drie deuken in het voertuig. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Die zit op dit moment nog vast. Waarom de verdachte de deuken in de auto heeft aangebracht is nog niet duidelijk.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

