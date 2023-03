Studiekeuze-advies om studenten binnenboord te houden: "Word geen drop-out"

Met de keuze uit meer dan vijfhonderd verschillende studies is de kans groot dat studenten een verkeerde richting kiezen. Het gevolg: uitval in het eerste jaar. Daar probeert Haarlem Campus iets aan te doen met een onafhankelijk studiekeuze-advies: niet alleen voor 'eigen' nieuwkomers maar voor alle studenten.

"We vragen aandacht voor drop-outs", zegt Timmerman, die net het zakje aan een voorbijganger geeft. "Het is voor beginnende studenten moeilijk om een juiste studie te vinden, waardoor ze geen weloverwogen keuze maken en eerder stoppen. Wij willen daar graag bij helpen met een gratis en onafhankelijk studieadvies." Vanaf begin april biedt de Haarlem Campus het studieadvies aan.

Het is een opvallend beeld vanochtend op het station in Haarlem. Met een vrouw gehuld in een Engelse dropjurk en bijpassende muts, deelt Timo Timmerman, directeur van de Haarlem Campus in de Koepel, zakjes drop uit aan potentiële studenten. Op het bijgevoegde kaartje staat de toepasselijke tekst: 'word geen drop-out.'

Max Poven (20) beaamt dat het lastig is om de juiste studierichting te kiezen: "Omdat het voelt als een keuze die voor de rest van je leven is", zegt hij. Ook voor Bryanne van der Meijden (17) was de juiste studie vinden een flinke uitdaging. "Het is enorm moeilijk om een keuze te maken. Ik dacht op een gegeven moment: wat ben ik aan het doen? Ik was toen nog zestien en dan wordt er gevraagd om mijn leven uit te schrijven. Zo voelde het echt."

