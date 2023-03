Eerste deelkastje weer weg uit Velsen-Noord: "Als ik een kind zag lopen, wantrouwde ik het meteen"

Na kattenkwaad en vandalisme is Velsen-Noorder Peter Klaver het zat: hij stopt na ongeveer een jaar met zijn buurtkastje. "Het was een superinitiatief, al zeg ik het zelf. Maar elke week wordt er wel een potje in de straat stukgegooid. Als ik nu een kind door het raam voorbij zie lopen, wantrouw ik het bijna meteen. Het weegt er niet meer tegenop en dat voelt echt als een groot verlies." Het kastje blijft nu nog hangen zolang de voorraad strekt, zegt hij.

"Ik was vroeger nog een beetje bang als een oudere iets tegen me zei. Nu zeggen ze: 'wat zit je nou!?'"

Een jaar geleden startten Peter en zijn vrouw Maryam als eerste in Velsen-Noord aan de Meerweidenlaan met zo'n kastje. Het doel: wie iets kan missen, zet er iets in; wie iets nodig heeft, haalt er iets uit. En dat liep als een jee. Peter: "Ik had een extra voorraadje in de garage staan, iemand doneerde maandelijks geld om spullen aan te vullen."

Maar de lol is er vanaf voor de twee. "Tegen een beetje kattenkwaad kan ik echt wel, sterker nog dat verwacht ik nog wel van kinderen", zegt Peter. "Maar dit? Ik was vroeger nog een beetje bang als een oudere iets tegen me zei. Nu zeggen die 11-, 12-jarigen 'wat zit je nou!?', als je ze aanspreekt."

Peter: "Bijna elke week kwam er nu wel een buurman of -vrouw om te vertellen dat ze scherven aan het opvegen waren, omdat iemand weer een potje uit ons deelkastje had stukgegooid. Dat is gewoon te vaak. Ik merkte dat ik vaker naar de camerabeelden van de deurbel ging kijken, m'n humeur ging er onder lijden. Dan is het gewoon niet leuk meer."

Armoedepercentage ligt hoog

Jammer, want er maakten ook genoeg mensen dankbaar gebruik van het deelkastje, weet ook Peter. Melk ging heel hard, zei hij in december. En houdbare producten als pasta en rijst bijvoorbeeld ook. Regelmatig vulde hij het kastje weer aan met die spullen.

Om het ook in cijfers uit te drukken: het armoedepercentage van Velsen ligt volgens cijfers van de gemeente uit 2020 in Velsen-Noord op ruim 15 procent. Dat is nog hoger dan de 12 procent armoede in de andere kwetsbare wijken Zee- en Duinwijk in IJmuiden, of het landelijk gemiddelde van 10 procent.

Bijna een kwart van de kinderen groeit in 'minimahuishoudens', volgens de gemeente, die bijna zeker weet dat dit ook nog eens een onderschatting is. Na aftrek van de huur en boodschappen houden deze mensen nauwelijks geld over - als ze al geld overhouden. Dus is het niet gek dat de drie deelkastjes 'goed' lopen.

"Ik heb nog een kleine buffer, deze blijf ik in het kastje stoppen tot het op is" zegt Peter. "Hierna zal ik kijken of stichting Welzijn het kastje terug wil of iemand anders in het dorp hiermee door wil gaan."