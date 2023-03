Bewoners van illegale woningen in Enkhuizen op straat gezet na inspectie brandveiligheid

Voor hen is er tijdelijk onderdak geregeld in een hotel en op een recreatiepark. De illegale bewoning kwam aan het licht tijdens een inspectie van de gemeente Enkhuizen, politie en brandweer.

De eigenaar had het pand opgesplitst in meer woningen dan volgens de vergunning was toegestaan. Ook waren er geen brandmelders, waren vluchtwegen geblokkeerd en voldeden de brandscheidingen niet aan de wettelijke eisen. Omdat er bij een brand een gevaarlijke situatie kon ontstaan heeft de gemeente besloten de woningen te ontruimen.

Ondanks dat burgemeester Eduard van Zuijlen de ontstane situatie betreurt, wil hij hiermee een duidelijk signaal afgeven. "Illegale bewoning en brandveiligheid hebben een grote handhavingsprioriteit. Woningen moeten voldoen aan de eisen. Dat is van belang voor de bewoners van het pand zelf en de omwonenden. Hiermee willen we voorkomen dat er zich een drama voltrekt als er brand uitbreekt."

Brand in Schellinkhout

Zo'n vreselijk drama vindt eind januari nog plaats in Schellinkhout, toen in de nacht van 28 op 29 januari een grote brand woedt aan de Dorpsweg. Van acht units is na de heftige vlammenzee niets meer over. Een dag later wordt een lichaam in één van de units gevonden. Na wekenlang DNA-onderzoek blijkt het om de 38-jarige Edilene uit Lelystad te gaan.

Via technisch onderzoek komt de politie niet achter de toedracht van de brand. Ook wordt er niemand strafrechtelijk vervolgd, al lijkt wel duidelijk te zijn dat er illegale bewoning in de bedrijfsunits plaatsvond.