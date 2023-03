Drie jaar dakloos in coronatijd en mét borstkanker: toch blijft Charlotte positief

Al drie jaar is Charlotte (62) dakloos. Ze doorstond een eenzame coronatijd en is onlangs genezen van borstkanker, allemaal zonder een eigen huis te hebben. Door een groot sociaal netwerk belandde ze nooit echt op straat, maar het verschil met vroeger toen ze nog niet gescheiden was en wat geld had, is groot. "Ik stond er toen niet bij stil, maar je moet je altijd verantwoorden, je wordt altijd in de gaten gehouden."

Nu woont de Zaanse ergens in Velsen-Noord, als het mooi weer is dan. Als het koud is, zoals de afgelopen dagen, logeert ze bij een vriendin van haar dochter, die anti-kraak huurt in Osdorp want in haar Velsen-Noordse verblijf is het dan te koud. "Eigenlijk ben ik op beide adressen illegaal, maar ja, je moet iets."

Want op straat leven met, of in de nasleep van borstkanker, is geen optie, zo vond ook die vriendin van haar dochter. Charlotte merkt ook nu nog dat ze vaak moe is, nadat ze in december een ruim half jaar na de diagnose genezen is verklaard, Ze hoest hard: "Ik ben de laatste dagen niet lekker geweest. Het hoestje is daar nog een overblijfsel van. Je hoorde vannacht de wind door de buizen suizen in Osdorp."

Voor Bella uit bed

Toch komt Charlotte wel graag en met regelmaat buiten, met dank aan haar hondje Bella: "Godzijdank heb ik haar. Anders kwam ik m'n bed misschien niet eens uit. Nu móet ik wel. In de ochtend wil ze wandelen, net als 's avonds voor ik naar bed ga. Maar dan ben ik wel zó twee uur op pad. Dan ga ik op een bankje zitten, kletsen met iemand, of speel ik met Bella en een stok. Dat is heerlijk, zeker in Velsen-Noord."

Er zijn dan misschien 'wat vervelende dingen' gebeurd, het humeur van Charlotte lijkt er nauwelijks onder te lijden. "Ik ben toch een beetje een zondagskind", lacht ze. Ze praat vrijuit, lacht vaak en relativeert de boel. "Als ik het zo vertel, klinkt het wel heel zielig hè? Zo is het nou ook weer niet."

Ze groet mensen die langslopen en haar aankijken en gooit lachend een stok als Bella ongeduldig wordt. Haar kleren zijn dan misschien lekker groot en warm, maar zeker niet doorleefd of vergaan.

Maar toch. Drie jaar geleden zegde ze de huur op van een te duur appartement uit de vrije sector in het centrum van Zaandam. "M'n dochter ging met haar vriend samenwonen. Toen dacht ik: doe het gewoon, duizend euro voor één persoon is te veel. En ik was grondstewardess, daarmee verdien je niet zóveel. Ik dacht wel weer snel een iets goedkoper huis te kunnen vinden. Even overbruggen zou wel gaan. Maar ik had niet gedacht dat dat minstens drie jaar zou duren."