Eerste storm van het jaar: dit betekende de harde wind voor West-Friesland

Windstoten tot wel honderd kilometer per uur, omgewaaide bomen en een hoop ongelukken: de eerste storm van het jaar is een feit. Ook in West-Friesland is deze niet onopgemerkt voorbijgegaan. In dit overzicht praten we je bij over de storm zonder naam, die over de regio raasde.

De harde wind zorgde er vanmorgen voor dat er geen treinen konden reiden tussen Amsterdam en Hoorn. Dit kwam door een voorwerp op de bovenleiding. Rond 8.45 uur konden de meeste treinen weer rijden.

Ook vanmiddag zorgde een voorwerp op de bovenleiding voor vertraging op het spoor. Tussen de stations Amsterdam Sloterdijk en Zaandam konden enige tijd geen treinen rijden. De NS verwachtte dat het probleem rond 17.15 uur opgelost zou zijn.

Inhaalverbod

Met windstoten die konden oplopen tot wel honderd kilometer per uur aan het begin van de middag gaf het KNMI code geel af voor verschillende provincies, waaronder Noord-Holland. Op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad werd de maximumsnelheid verlaagt naar 70 kilometer per uur. Ook gold voor alle bestuurders een inhaalverbod.

Talloze ongelukken

Vrachtwagens, bedrijfsbusjes en grotere auto's hadden het vandaag zwaar met de harde wind. Zo sloeg een bestelbus vanmiddag om op de Houterweg tussen Hem en Venhuizen. De bestuurder bleef ongedeerd. Het voertuig belandde op z'n kant op het fietspad naast de weg.

Op de Markerwaardweg ter hoogte van Zwaagdijk-Oost kwamen twee bedrijfswagens met elkaar in botsing. Rond 13.30 uur werd er melding gemaakt van het ongeluk, waarbij een voertuig frontaal tegen een boom in botsing was gekomen. De bij het ongeluk betrokken bakwagen was in een greppel langs de weg geraakt en had ook flinke schade opgelopen. Zowel de Markerwaardweg als de parallelweg zijn afgesloten geweest, zodat de voertuigen geborgen konden worden. Een van de bestuurders is meegenomen naar het ziekenhuis.

Nog een ongeluk op Markerwaardweg, nadat de twee bedrijfswagens in botsing waren botste een bestelbus op een tegemoetkomende aanhanger. De aanhanger kon door de harde wind niet meer zelfstandig en recht achter het trekkende voertuig blijven rijden. Toen deze alle kanten op begon te slingeren kwam het in botsing met de tegemoetkomende bestelbus. Beide bestuurders raakten voor zover onbekend bij dit ongeluk.

Een vrachtwagen op de A7 verloor vanmiddag rond 13.00 uur een tussenschot. Hierdoor raakte de vangrail van de snelweg beschadigd. De linkerrijstrook is vanwege de schade en het herstel enige tijd afgesloten geweest.

Gezandstraald

Of de aanleg van het nieuwe stadsstrand in Hoorn vertraging heeft opgelopen, is nog maar de vraag. Maar wie een blik over het strand wierp zag vanmiddag een flinke zandverstuiving. De harde wind zorgt voor een bijzonder natuurlijk schouwspel, waarbij de vele zandkorrels metershoog opstoven.

Omgewaaide bomen

Op meerdere plekken in de regio West-Friesland zijn bomen omgewaaid. Zo ook op de Tuinstraat in Venhuizen. Hier knakte een tientallen jaren oude iepenboom bij de grond af, en viel het op een grasveld. Gelukkig viel de boom dusdanig gunstig, dat het niet op het naastgelegen verzorgingshuis, of de naastgelegen stoep en weg terecht kwam. Wel raakte er een herinneringsboom beschadigd.