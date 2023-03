Vijfde editie Week Tegen Racisme van start: "Jammer dat het nodig is"

De Week Tegen Racisme is voor de vijfde keer van start gegaan. Meer nog dan voorgaande jaren wordt er aandacht gevraagd voor alle vormen van discriminatie en racisme. Want wat daar allemaal onder wordt verstaan, is volgens actievoerders behoorlijk veranderd.

"Hier demonstreerden we tegen de moord op Kerwin Duinmeijer", zegt Mustafa Ayrancini, terwijl hij wijst op één van de twintig foto's aan de muur van de talenschool aan het Eerste Weteringplantsoen. "Dat was in 1983." Er zouden sindsdien nog talloze demonstraties volgen door de straten van Amsterdam.

Demonstratie op de Dam

Ook de Week Tegen Racisme, die maandag voor de vijfde keer van start is gegaan, wordt zaterdag 18 maart afgesloten met een demonstratie op de Dam. Organisator Saida Derrazi ziet en hoort thema's als discriminatie steeds vaker terug in haar omgeving en het publieke debat. "Ik denk dat het makkelijker besproken wordt, in welke vorm dan ook. Of het nou tegen lhbti'ers is, of tegen trans personen, of Aziatische Nederlanders."

Ting Jin kan erover meepraten. Haar ouders emigreerden uit China naar Nederland en openden een Chinees restaurant. "Ik heb alle leuke grapjes wel gehoord: loempia, kroepoekje - echt alles." Vaak niet eens onaardig bedoelt, zegt ze. "Als ik het grappig vind en als jij het grappig vindt: dan is het een grapje. Maar als het maar van één kant komt, moet je begrijpen dat het pijnlijk kan zijn naar de ander toe."

Kunst en debat

Behalve een demonstratie staan er de komende week ook discussies, filmvertoningen en kunstvoorstellingen op het programma, voornamelijk in Pakhuis de Zwijger. Fijn dat het thema zo leeft, zegt Ayrancini, maar: "Dat dit na bijna vijftig jaar nog steeds nodig is, dat doet me echt pijn."

Derrazi knikt. "Het is jammer dat het nodig is." Toch heeft ze ook zin in de komende dagen. "Wat wij gemerkt hebben is dat iedereen echt trots is op Amsterdam. Of je nou uit Lutjebroek hierheen komt of uit het buitenland, je bent gewoon Amsterdammer. Dat voelt iedereen zo."