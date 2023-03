Pakt rechts vanavond de macht of gaat coalitie Alkmaar door met plaatsvervangende partij?

Het belooft hoe dan ook een spannende avond te worden: kan de Alkmaarse coalitie na acht maanden regeren alweer vertrekken of is er nog hoop voor zes van de zeven overgebleven wethouders en hun projecten? Daarover steekt de gemeenteraad vanavond de koppen bij elkaar.

Coalitiepartij BAS stapte vorige week uit de coalitie van in totaal zeven partijen. Volgens fractievoorzitter Ben Bijl kan de partij zich niet vinden in het Alkmaarse asielbeleid. Kort daarna volgde het ontslag van BAS-wethouder Ad Jongenelen.

David Rubio Borrajo van de PvdA zit in de huidige coalitie en hoopt dat de gemeenteraad hun verantwoordelijkheid neemt. Hij dient vanavond een motie in voor het behoud van de coalitie. "We zijn onze meerderheid kwijtgeraakt, maar er zit nog een stabiel bestuur met zes wethouders. Laten we in het belang van de stad vooral door blijven gaan met besturen."

Het naar huis sturen van de huidige wethouders, heeft volgens de PvdA-fractievoorzitter destructieve gevolgen. Zoals voor de centrale ontvangstlocatie voor vluchtelingen in het oude belastingkantoor en voormalig azc. "We vertragen de boel alleen maar en zetten vluchtelingen hiermee opnieuw in de wachtkamer. Experts waarschuwen dat er straks weer een vluchtelingenstroom op gang komt. Door nu weer met onszelf bezig te zijn maken we de asielcrisis alleen maar groter."

Pijlen op D66

De ogen zijn nu vooral gericht op Simone Meijnen van D66, de grootste partij in Alkmaar. Met die partij zou de huidige coalitie nog van de ondergang te redden zijn. "Je stapt pas op als er geen enkel fundament is om nog samen te werken. BAS heeft koudwatervrees gekregen, maar de rest van de coalitie staat klaar met een akkoord, waar D66, maar ook PVDD zich in moeten kunnen vinden."

De gemeenteraadsvergadering begint vanavond om 19.30 uur. NH Nieuws is erbij en doet later vanavond verslag.