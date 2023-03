Stemmen boeren morgen met hun hart of met hun hoofd?

Het lot van veel Noord-Hollandse koeien wordt woensdag ook beslist in het stemhokje. Volgens een peiling van EenVandaag en Ipsos stevent de BoerenBurgerBeweging (BBB) af op een grote overwinning in veel provincies, maar niet in Zaanstreek-Waterland. Twee melkveeboeren leggen uit waarom ze wel of juist niet op de BBB gaan stemmen.

Harry Heeman is melkveeboer in de Beemster, zijn koe Sijtje geniet faam als WKoe en doet ook voorspellingen over de politiek. Deze keer hoeft ze dat niet van Harry te doen, want als het aan hem ligt, wordt de BBB de grootste. "De BBB heeft een hart voor de boeren en de rest van het kabinet heeft een hard met een d", zegt Harry.

Politieke ervaring

Amber Laan heeft ook een melkveebedrijf, maar dan in Warder. Zij is er nog niet zo zeker van dat haar stem naar de BBB gaat. "BBB is een nieuwe partij en ik wil ook dat politieke ervaring ons verder gaat brengen en daarom kijk ik ook naar VVD en CDA", zo laat de nog zwevende boerin weten.



Met het nieuwe stikstofbeleid is deze verkiezing extra belangrijk vinden beide boeren. "Er staat veel op het spel", zegt Amber. "Vooral voor mij als jonge ondernemer, want ik wil een strategie bouwen en een bedrijf gaan vormen naar mijn talenten en mijn omgeving". Ook Harry denkt dat het belangrijke verkiezingen zijn voor de boeren.

"We mogen steeds minder mest op de weilanden brengen en dat betekent dat we steeds minder koeien kunnen houden". Ook vreest Harry dat het afvoeren van mest heel veel geld gaat kosten. De BBB moet dat voor hem gaan veranderen.

'Ga stemmen'

De Provinciale Statenverkiezingen hebben meestal een lage opkomst. Zowel Harry als Amber is het er over eens dat mensen wel echt naar de stembus moeten gaan. "Veel van wat het Rijk wil, wordt naar de provincies doorgeschoven", zegt Amber en daar is Harry het mee eens: "Het is deze keer zeer belangrijk en ik hoop dat heel Nederland gaat stemmen."

