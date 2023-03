Storm zorgt voor problemen: hele dag geen treinen tussen Zaandam en Alkmaar

Er is iets in de bovenleiding gewaaid, waardoor die is geknapt. Een woordvoerder van de NS kon niet vertellen wat er in is gewaaid.

Volgens de NS rijden er de rest van de dag geen treinen meer. De woordvoerder adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner in de gaten te houden.

Er rijden stopbussen tussen Alkmaar, Heiloo, Castricum en Uitgeest.