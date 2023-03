Storm zorgt voor veel problemen op de spoor-, auto- en vaarwegen

Het stormachtige weer heeft ook in Haarlemmermeer schade gemaakt: zo belandde in Halfweg een bestelbus in de Ringvaart en vloog op de A9 een bakwagen over de vangrail.

Op de Markerwaardweg in Zwaagdijk-Oost zijn vanmiddag twee bedrijfswagens met elkaar in botsing gekomen. De harde wind is hier vermoedelijk de oorzaak van geweest. Eerder vandaag belandde een andere bedrijfsbus op z'n kant, op de Houterweg tussen Venhuizen en Hem.

Wind blaast bakwagen over vangrail A9 en bestelbus de Ringvaart in

Alle bruggen blijven dicht

Belangrijke provinciale vaarwegen zijn vanaf vanochtend gestremd voor scheepvaartverkeer vanwege de harde wind.

Wanneer de windkracht 7 of hoger is, momenteel is deze acht, dan is de regel van de provincie dat de bruggen dicht blijven om schade en ongelukken te voorkomen. Naar verwachting kan er aan het eind van de dag weer gevaren worden, als de wind wat gaat liggen.

Hinder op het spoor

Ook de spoorwegen ontkomen niet aan de storm. Er rijden geen treinen tussen Uitgeest en Alkmaar door een defecte bovenleiding.

Er is iets in de bovenleiding gewaaid, waardoor die is geknapt. Een woordvoerder van de NS kon niet vertellen wat er in is gewaaid. Volgens de NS duurt de vertraging tot ongeveer 17.45 uur.