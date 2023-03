Woningnood is het heetste hangijzer in de IJmond en dus komen burgers zelf met plannen

Er moet de komende jaren flink gebouwd worden in de IJmond om aan de groeiende behoefte aan woonruimte te kunnen voldoen. Het ambtelijke proces verloopt traag en als er al gebouwd wordt, is het vaak niet geschikt voor jongeren, starters of ouderen. Er ontstaan ondertussen steeds meer burgerinitiatieven om de impasse te doorbreken, zoals in Heemskerk en IJmuiden.

De wooncrisis is het belangrijkste thema voor de provinciale verkiezingen van woensdag, zo blijkt uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH. De kiezer wil dat de provincie meer gaat doen om bouwplannen mogelijk te maken en te versnellen. Hoe het ook alweer zit met de wooncrisis, legt Bart Kerstjens je kort en bondig uit in deze video: Tekst loopt door onder de explainer.

Er staan tal van grotere en kleinere projecten op stapel in de IJmond. Het grootste is de Spoorzone, waarbij 10.000 huizen gebouwd moeten gaan worden. Dit project is onderverdeeld in kleinere projecten, zoals op het terrein van het voormalige Ankie’s Hoeve. Daar moeten 210 appartementen komen, zowel koop als huur. De helft daarvan zou in het zogenaamde middensegment zitten, dus redelijk betaalbaar. Koopflats van rond de drie ton en huur vanaf 800 euro per maand. De verwachting is echter dat de bouw pas in 2025 zal beginnen. Tekst loopt door onder de foto.

Ondertussen groeit ook het aantal burgerinitiatieven. Onder het mom: 'als de politiek het niet doet, dan doen we het zelf wel'. Zo is IJmuidenaar Ap Ras al maanden bezig om zijn idee voor meer jongerenwoningen aan de man te brengen bij de Velsense politiek. Hij heeft bedacht dat een deel van de ruim twintig voetbalvelden in de gemeente een mooie locatie zouden zijn voor jongerenhuisvesting. Met voorgefabriceerde huizen van drie verdiepingen en in totaal ruim 50 meter woonoppervlak is menig twintiger in de gemeente heel blij, weet Ap omdat hij elk weekend langs de Velsense voetbalvelden staat. Hoewel velen dit dus een goed idee vinden, loopt het niet zo eenvoudig. Aps plan voor betaalbare kleine kant-en-klare koopwoningen voor jongeren is via de ambtelijke molen veranderd in een plan van de gemeente voor tijdelijke huurwoningen. Hij vertelt: Tekst loopt door onder het interview.

Naast betaalbare woningen voor jongeren en starters, is ook ouderenhuisvesting een probleem. Doordat veel ouderen geen geschikte, kleinere woning kunnen vinden, houdt dat de doorstroming tegen. In Heemskerk en Velsen zijn groepen ouderen begonnen met het ontwikkelen van een zogenaamd 'knarrenhof': seniorenwoningen die ze zelf willen laten bouwen. Ook dit initiatief is een kwestie van de lange adem. In Velsen ontstond het plan al in 2016, maar worden de woningen waarschijnlijk niet eerder dan volgend jaar opgeleverd. Ook in Wijk aan Zee gaan stemmen op om zelf te bouwen. Daar zijn verschillende plekken aangewezen als woningbouwlocatie, zoals camping Aardenburg en een deel van de Dorpsduinen. Maar de vrees is dat de nieuwbouw veel te duur uit zal vallen, zodat ook daar jongeren en ouderen die in het dorp willen blijven wonen, buiten de boot vallen. In het dorp is het plan opgevat om een eigen woningcorporatie op te zetten, wij spraken een tijdje terug met de initiatiefnemers; Tekst gaat door onder de video.

Dergelijke burgerinitiatieven worden toegejuicht, maar stranden zoals gezegd vaak in regelgeving en bureaucratie. Of dat in de toekomst anders zal zijn, moet na de verkiezingen blijken.