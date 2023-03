Jaap Lampe fotografeert de schoonheid van station Heemstede-Aerdenhout

"Het is wel gek hoor, maar ook heel leuk", lacht Haarlemmer Jaap Lampe. In het verleden was hij directeur van de Haarlemse Stadsschouwburg en Philharmonie en nu staat hij zelf ineens in de spotlights. Hij exposeert namelijk zijn mooiste foto's van station Heemstede-Aerdenhout in galerie KRUIS-WEG68 in Haarlem. Dagelijks reisde Lampe vanaf dat station naar Rotterdam. Tijdens het wachten op de trein ging Lampe op zoek naar de mooiste architectonische details en legde ze allemaal vast met zijn telefoon.