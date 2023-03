Man overleden door afgebroken tak in Noord, ook lichaam gevonden in Vondelpark

Aan de Buikslotermeerdijk in Noord is een man overleden nadat hij werd geraakt door een naar beneden gevallen tak. Een paar uur eerder werd er ook al een lichaam gevonden in het Vondelpark.

De man die aan de Buiksloterdijk gevonden werd, lag in een tent die hij in de berm langs de weg had opgezet, meldt een woordvoerder van de politie. Mogelijk heeft de harde wind een rol gespeeld in het naar beneden vallen van de tak.

De politie werd rond 14.00 uur gealarmeerd over de overleden persoon. Naast politie en brandweer is er ook een traumahelikopter op de plek afgestuurd. De woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer al overleden was toen de hulpdiensten ter plaatse waren. Het gebied werd voor onderzoek enige tijd afgezet.