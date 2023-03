Maar één landingsbaan open op Schiphol door onstuimige wind

Het vliegverkeer op Schiphol heeft veel last van de harde zuidwestenwind. Momenteel is alleen de Schiphol-Oostbaan beschikbaar voor landende vliegtuigen en dat is vooral te merken boven het centrum van Amsterdam. De wind is te hard om vliegverkeer op de overige vijf banen van Schiphol te laten landen. Veel vliegtuigen moeten daarom wachtrondjes vliegen boven Zuid-Holland, Flevoland en de Noordzee.