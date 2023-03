Hilversumse buurt voert weer actie voor geluidsscherm nu er bij Naarden wél een komt

De in hun ogen niet meer dan redelijke eis kreeg alleen nergens draagvlak. De gemeente snapte het probleem, maar heeft het geld niet voor een scherm dat enkele miljoenen euro's kost. Wel zijn er vanuit de raad meerdere pogingen gedaan om de bewoners te helpen. Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland kwamen eveneens niet met geld over de brug, omdat bijvoorbeeld het aantal decibellen binnen de normen zou zijn.

Enigszins jaloers kijken de bewoners van de Hilversumse villabuurt naar hun streekgenoten. Zes jaar geleden wierpen zij al het balletje op bij de gemeente om voor een geluidswal te zorgen langs de A27. Die is hun ogen nodig doordat de weg is verbreed en de afslag is aangepast.

Als alles volgens plan verloopt komt er de komende jaren een geluidsscherm aan de snelweg langs het Naarderbos. Twee maanden geleden stemde bijna de gehele meerderheid van de gemeenteraad van Gooise Meren voor de komst van een geluidswal met zonnepanelen langs de A1. Daarmee gaat een jarenlange wens van de bewoners van het Naarderbos in vervulling: zij worden onder meer gek van de herrie van de auto's die over de snelweg razen.

Buurt boos over uitkomst geluidsscherm A27: "Het is nog géén gelopen race"

Jaren terug trok onder andere de provincie Utrecht de portemonnee voor een geluidsscherm langs de A27 bij Eemnes. Dat is hemelsbreed een paar kilometer verder. Waarom het daar wel kon en niet bij de West-Indische buurt heeft de Hilversummers altijd verbaasd.

Uitgelezen moment

En nu de buren van Gooise Meren akkoord zijn met de geluidswal is dit voor het Hilversumse actiecomité het uitgelezen moment om hun eigen zaak weer onder de aandacht te brengen. Dat heeft geleid tot een nieuwe brief aan de lokale politiek met de duidelijke oproep om toch te proberen om een scherm te realiseren.

Want, zo luidt de redenatie van de Hilversummers, de situatie bij de A27 lijkt heel erg veel op die in Naarden. "Qua aantal rijbanen plus afritten is het bij de A27/ afslag 33 zelfs ongunstiger dan bij het Naarderbos", schrijft het actiecomité. "De zonering in verband met de geluidsbelasting bij vijf of meer rijstroken strekt tot 600 meter ver en dat is bij ons aan de orde."

Gelijke monniken, gelijke kappen

Het gezegde gelijke monniken, gelijke kappen zou hier moeten opgaan. Vanuit die optiek moet dat geluidsscherm er gewoon komen.

Hoewel bewoners van het Naarderbos blij zij met het besluit is er ook weerstand tegen de komst van de tien meter hoge geluidswal met zonnepanelen langs de snelweg. Er moeten in totaal zo'n 4.000 bomen en bosschages wijken, wat ook niet goed is voor de verschillende beschermde diersoorten die daar leven.