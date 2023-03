De Peiling: het buurthuis is voor mij onmisbaar

Even een biljartje leggen, samen een hapje eten of met z'n allen een potje bingo spelen. Het kan allemaal in het dorps- of buurthuis. Maar met stijgende prijzen voor energie en personeel is het voortbestaan van deze ontmoetingsplekken vaak onzeker. Hoe belangrijk is het dorps- of buurthuis voor jou? En moet de provincie extra geld opzijzetten om ze kosten wat kost open te houden?