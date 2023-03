Annie wacht nog steeds op een kleinere woning: 'maar komt tijd, komt raad'

Wel weg willen uit je eigen woning, maar vanwege het kleine aanbod niet weg kunnen. Dat is nog steeds de realiteit voor de 85-jarige Annie Janssen uit Blaricum. Ze wil graag naar een kleinere seniorenwoning in haar eigen dorp, maar dat zit er nog lang niet in. En ze is niet de enige die te maken heeft met de woningnood. Uit onderzoek van het Kieskompas blijkt dat Noord-Hollanders zich hier zorgen over maken.

Een jaar geleden sprak NH Nieuws met Annie Janssen, vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Toen woonde ze bijna 54 jaar in haar woning in de dorpskern van Blaricum, 20 jaar geleden overleed haar man en nu woont te alleen. Het is een relatief groot rijtjeshuis met een vóór- en achtertuin. "Ik schaam mij bijna dat ik hier zo mooi woon", zegt ze. Maar toch wordt het huis voor haar te groot. Het liefst wil ze blijven wonen in Blaricum, zonder vóór- en achtertuin en gelijkvloers. Al snel liet ze haar oog vallen op woningen tegenover haar. Aan het hofje waar ze woont aan de Ludenweg staan namelijk perfecte woningen voor haar, maar die moeten binnenkort tegen de vlakte en worden nu nog bewoond door starters. Op diezelfde plek moeten nieuwe seniorenwoningen komen. Geen verandering Dat was de situatie van 2022, maar vrijwel een jaar later is de situatie niet verbeterd. De seniorenwoningen aan de overkant van het hofje waar ze woont worden nu voornamelijk bewoond door starters en vluchtelingen, voordat ze binnenkort tegen de grond gaan. De tekst gaat door onder deze reportage.

Bekijk de reportage met Annie van vorig jaar - NH Nieuws

Zoals het er nu voor staat moeten de gebouwen eind 2023 tegen de vlakte, zodat de nieuwe woningen in 2024 zullen verschijnen. Maar of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, daar heeft Annie grote twijfels over. Sterker nog: in de ogen van Annie is de situatie sinds vorig jaar alleen maar moeilijk geworden. "In de tussentijd zijn er natuurlijk ook Oekraïners en andere vluchtelingen hier gekomen. Ik gun die mensen het van harte, maar het is wel moeilijker. Ook hebben we natuurlijk te maken met stikstof." Daarbij komt ook dat als het ooit zover zal komen Annie verwacht dat er veel tegenstand zal komen tegen de bouw. "Mensen vinden het heerlijk om tegen dingen aan te trappen. Ook als je kijkt naar de supermarkt in Blaricum is dat zo." Hiermee verwijst ze naar de Albert Heijn in het oude dorp die wilt uitbreiden, maar waar veel over te doen is. Mogelijkheden In de loop der jaren heeft Annie wel wat tips en mogelijkheden gekregen voor woningen in de buurt, maar die liepen tot niets uit. "Zo kreeg ik een tip dat er om de hoek seniorenwoningen voor mijn doelgroep zouden komen, maar die waren uiteindelijk voor starters bedoeld." Een seniorenwoning in de Wingerd in Blaricum zou ook een mooie optie voor haar zijn, maar daar is het inkomen van Annie helaas te laag voor. "Ik heb alleen een AOW en het pensioen van mijn man. Ik klaag niet over mijn inkomen, maar voor de Wingerd is die te laag." Annie snapt dat het bijstellen van haar wensen haar zoektocht makkelijker zal maken. "Als ik in Huizen zou zoeken, zou ik veel sneller iets vinden", zegt ze. "Maar ik wil op mijn leeftijd niet ergens opnieuw beginnen. Daarbij woont mijn zoon dicht in de buurt dus als er iets gebeurd is hij sneller hier." Of een verhuizing naar haar droomseniorenwoning er uiteindelijk ooit gaat komen durft Annie niet te voorspellen, maar hoop houdt ze wel. "Komt tijd, komt raad, zullen we maar zeggen."

Reactie woningcoöperatie de Alliantie De Alliantie laat weten op dit moment in overleg te zijn over de toekomst van de seniorenwoningen aan het de Hofjes van Blaricum, waaronder het hofje waar Annie aan woont. "Met bewoners en omwonenden zijn wij in gesprek geweest over de denkrichting van het toekomstplan voor de (voormalige) seniorenwoningen in de vier hofjes in het Oude Dorp. De schetsontwerpen voor dit toekomstplan zijn voor een plantoets ingediend bij de gemeente Blaricum", zo laat de woordvoerder weten. "Hierop is helaas een negatief advies ontvangen i.v.m. afwijkingen t.o.v. het bestemmingsplan. In goed overleg met de gemeente is een nieuwe stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. Op dit moment zijn we nog in overleg over het vervolg."