Het tij is gekeerd voor de Zeeweg: Provincie staat eindelijk open voor 60 km per uur

Het was jaren een onderwerp waar de provincie de vingers niet aan wilde branden: het invoeren van 60 km/u op de Zeeweg door de duinen van Overveen. Maar in de afgelopen bestuursperiode is het tij gekeerd. Dit jaar start de studie hoe de weg naar Bloemendaal aan Zee beter ingericht kan worden voor langzamer verkeer. "Precies zoals de landschapsarchitect het ruim 100 jaar geleden bedoeld had", zegt voorvechter Ed Prins voor een veiligere Zeeweg.