Bekijk hier de NH Meetup Provinciale Statenverkiezingen

Alle 23 Noord-Hollandse lijsttrekkers gaan in gesprek met inwoners tijdens de NH Meetup Provinciale Statenverkiezingen in de Zaanse Bullekerk. Er wordt gedebatteerd over vier thema's waarvan Noord-Hollanders aangaven deze de meest belangrijke te vinden: Wonen, Klimaat & Milieu, Natuur en Transparant & Betrouwbaar bestuur.