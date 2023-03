Maandag overdag code geel: KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Morgen is er kans op zware windstoten van ongeveer 85 km per uur. Code geel is van 9.00 uur tot 17.00 uur van kracht. Aan het eind van de middag verdwijnen de windstoten weer.

Het KNMI spreekt van windstoten wanneer een windvlaag sneller gaat dan 50 kilometer per uur. Zodra een windvlaag harder gaat dan 75 kilometer per uur, zoals maandag waarschijnlijk het geval is, dan is er sprake van een 'zware windstoot'.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen volgens het KNMI hinder ondervinden van de windstoten.