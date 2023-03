Eerste kievitsei van Noord-Holland gevonden: "Dit wordt een kansrijk gezin"

In Heiloo is vandaag het eerste kievitsei van de provincie gevonden. Langs de Kanaaldijk is op een grasland een nest gespot met daarin al twee kievitseieren. Met de vondst van het eerste kievitsei is symbolisch het begin van de lente aangekondigd.

Weidevogelonderzoeker Wim Tijsen kreeg vandaag een belletje van Michel Mannes uit Heiloo met het nieuws. Hij besloot direct op pad te gaan om na te gaan of het echt om de eerste kievitseieren gaat.

Die controle is belangrijk, zegt Tijsen. "Het is ieder jaar wel een beetje een competitie", legt hij uit. "In het verleden hebben we weleens gehad dat mensen een ei uit de vriezer haalden. Daarom controleren we dit altijd even."

Dat controleren gebeurt met een bak water. Zodra de eieren in het water zakken en helemaal plat liggen, zijn ze vers. En dat was met deze gevonden kievitseieren ook het geval. Tijsen verwacht dat ze over ongeveer vier weken uitkomen.

Nest bij de greppel

Volgens de weidevogelonderzoeker zijn de jongen van het nieuwe kievitsgezin kansrijk. Het nest is namelijk gebouwd aan de rand van een natte greppel. "De jongen van de kieviten kunnen in zo'n omgeving makkelijk de insecten eten die ze nodig hebben", vertelt Tijsen.

De twee eieren zijn gevonden door Michel Mannes, die in 2016 en 2017 ook al het eerste kievitsei van de provincie vond. Zelf baalt hij er een beetje van dat het niet net iets eerder had opgemerkt. "Ik denk zelfs dat als ik vrijdag had gekeken, er al één ei in het nest lag. Dan was ik wel de eerste."