Ajax geen seconde in de problemen en boekt eenvoudig zege op bezoek bij sc Heerenveen

Ajax heeft de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen met 4-2 gewonnen. Na minder dan twintig minuten stonden de Amsterdammers al met 3-0 voor. De ploeg van John Heitinga kwam eigenlijk dan ook geen moment in de problemen.

Al vroeg in de wedstrijd schoot Mohammed Kudus met een bekeken schuiver Ajax op voorsprong. In de zestiende minuut was het Edson Alvarez die de tweede Amsterdamse treffer voor zijn rekening nam. Hij schoot vanaf de rand van de zestien binnen.

Walk in the park

Al na negentien minuten leek de wedstrijd beslist. Steven Bergwijn maakte al combinerend de derde voor Ajax. De Amsterdamse aanvaller schoot tien minuten later op de paal na een prachtige slalom. Net voor de rust deed de thuisploeg wat terug. Pelle van Amersfoort kopte binnen, waarbij Ajax-keeper Geronimo Rulli er niet goed uit zag.