Man (19) gewond én verdacht van mishandeling na vechtpartij Hilversum

Een jonge man (19) is vanmorgen gewond geraakt na een vechtpartij in het centrum van Hilversum. De man raakte gewond aan zijn hand en moest naar het ziekenhuis. De politie ziet hem niet alleen als slachtoffer, maar ook als verdachte: hij wordt verdacht van bedreiging en een poging tot zware mishandeling.

De vechtpartij was rond 5.40 uur op de Groest. De politie zag vlak na de melding een groepje mensen wegrennen naar de Herenstraat en de Veerstraat.

Onderweg kwamen ze de gewonde man tegen. De man luisterde niet naar de politie en gedroeg zich agressief. "Zijn hand moest worden behandeld in het ziekenhuis", zegt een woordvoerder van de politie. "Hij is niet alleen gewond, maar ook verdachte in de zaak."

Onderzoek naar toedracht

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, maar de 19-jarige zou iemand hebben bedreigd. Nadat de wond in het ziekenhuis is behandeld, is hij daarom aangehouden voor bedreiging en poging tot zware mishandeling.

De politie heeft vanmorgen al verschillende mensen gesproken, maar wat er aan de ruzie vooraf ging blijft nog onduidelijk. Daarom zijn zij nog op zoek naar getuigen.