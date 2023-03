Leerling blikt in documentaire terug op lijfstraffen en vernedering op Amsterdamse Platoschool

Waar de Platoschool van 1983 tot 2022 bekend staat als een plek met spiritueel-filosofische idealen, worden achter de schermen lijfstraffen aan kinderen uitgedeeld. Als dit in 1996 aan het licht komt worden schuldige leerkrachten beboet, de school blijft desondanks open en de betrokkenen onderwijzers blijven in dienst. Yara Hannema was leerling op de Platoschool en blikt in een documentaire met oud-docenten en -leerlingen terug op die tijd: "Hoe heeft een mooi ideaal zó mis kunnen gaan?"

"Ik ben de afgelopen tijd veel binnen geweest en het ziet er echt nog steeds hetzelfde uit als toen ik er op school zat", begint documentairemaker Yara Hannema. Samen met haar ouders woonde ze in Haarlem, maar ze zat op de Platoschool in Amsterdam. "Mijn ouders zaten op de school voor filosofie, volwassenenonderwijs waar over allerlei filosofische vraagstukken werd nagedacht. Die zat eerst in dit gebouw." Allerlei leerlingen van deze volwassenenschool stuurden hun kinderen later weer naar de Platoschool; één ideaal stond centraal en de ouders waren zeer betrokken.

De docente wordt niet geloofd, zowel door de directeur als door de ouders van de school niet. "Als je zo in een ideaal zit en als ouder van heel dichtbij meemaakt wat er op school gebeurt, snap ik ook wel dat je dit in eerste instantie niet gelooft." Ook haar ouders komen voor in de documentaire: "We hebben van de week het schoolplan gelezen, als je dat nu zou lezen zou je er zo weer voor gaan. Als dat de basis is voor je kinderen is dat fantastisch."

Ans Does, muzieklerares op de school, stapt in 1996 uit het gesloten wereldje van de Platoschool en doet haar verhaal naar de buitenwereld. "Kinderen worden geïsoleerd in een lokaal met enkel water en brood." Hannema had toen niet door dat het raar was wat daar gebeurde. "Je weet niet beter, en al mijn vriendjes en vriendinnetjes zaten ook op die school. Ik weet nog wel dat ik het heel heftig vond dat kinderen voor de hele klas met een liniaal op hun blote billen werden geslagen."

"Maar precies om die reden kon het ook zo ver komen", denkt Hannema. Later blijkt namelijk mishandeling voor te komen op de school. Als Hannema zelf aan het begin van het moederschap staat en nadenkt over hoe ze haar kind zou willen opvoeden, denkt ze terug aan de idealen waarmee ze zelf is opgevoed: "Ik dacht: ik moet het hele verhaal van de school vertellen", ze duikt samen met oud-leerlingen en toenmalig docenten de geschiedenis in.

De school hoeft op dat moment niet te sluiten. Na politieonderzoek mogen de docenten les blijven geven en moeten ze alleen een boete betalen. De school past haar regelgeving aan, zo wordt kledingvoorschrift afgeschaft en worden de banden met de school voor filosofie gebroken. Maar, het gaat een paar jaar later weer mis. "Nu kun je het je niet meer voorstellen dat zoiets gebeurt", zegt Hannema opgelucht. "Als lijfstraffen nu naar buiten zouden komen, zou een school meteen aan de hoogste bomen worden geknoopt en heeft de school geen lang leven meer."

Uiteindelijk sluit de school pas in 2002 doordat het leerlingenaantal terugloopt. "Waarschijnlijk werd na aandacht in onder andere kranten het voor ouders tóch duidelijk wat er speelde."

Blijvende schade

Door met andere ervaringsdeskundigen van de school te praten, kreeg Hannema tijdens het maken van de documentaire veel herkenning: "Je denkt toch dat je de enige bent die er nog zó mee bezig is, maar dan blijken er veel meer mensen te zijn die zich net zo voelen als jij." Ze wil niemand zwart maken: "Het is niet de schuld van mijn ouders, het is niet de schuld van de docenten. Want als je zó diep in een ideaal zit geworteld, is het blijkbaar heel goed mogelijk dat er een omslagpunt komt waarop een gedachtegoed doordraaft."

Met de documentaire hoopt ze het gesprek over vrij onderwijs open te breken en dit vraagstuk opnieuw ter discussie te stellen: "Het is belangrijk om altijd te blijven bedenken wat goed is voor je kind. Volgens artikel 23 mag iedereen een eigen onderwijsvorm starten, maar daar moet heel bewust over nagedacht worden."

De documentaire is te zien via NPO Start en wordt later uitgezonden op televisie.