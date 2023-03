Vergaande plannen voor komst asielzoekerscentrum naar Nederhorst den Berg

Het lijkt erop dat Nederhorst den Berg een asielzoekerscentrum krijgt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft haar oog laten vallen op een terrein in de Horstermeerpolder, de gemeente Wijdemeren staat open om mee te werken en gaat er over praten met bewoners. Als het asielzoekerscentrum er komt, moeten er tot tien jaar lang maximaal 350 asielzoekers opgevangen worden.

Er wordt achter gesloten deuren al langer gesproken over de komst van een asielzoekerscentrum naar Nederhorst den Berg. Als het asielzoekerscentrum er komt, moet het op z'n vroegst volgend jaar open gaan. Vlak voor of na de zomer valt het definitieve besluit.

Wat de gemeente Wijdemeren betreft zou zo'n asielzoekerscentrum er best mogen komen. Als belangrijkste reden wordt vooral de hulp aan de vluchtelingen zelf genoemd. Daar komt bovenop dat de gemeente met het asielzoekerscentrum straks meer dan voldoet aan de afspraken als het gaat om het opvangen van asielzoekers.

Welke asielzoekers er precies moeten worden opgevangen, is vooraf niet duidelijk. Dat is namelijk afhankelijk van welke asielzoekers zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wijdemeren stelt voorwaarden aan een 'menswaardige opvang' en legt de druk bij het COA om een de groep op te vangen asielzoekers straks 'evenwichtig' samen te stellen.

Gebouw geschikt

Wijdemeren heeft nu amper plek om asielzoekers op te vangen, maar het omtoveren van het terrein van het voormalige radio-ontvangststation aan de Radioweg - waar het COA dus haar oog op heeft laten vallen - zou wel erg geschikt zijn voor een asielzoekerscentrum.

Bestaande gebouwen kunnen worden gebruikt en er kunnen zonder al te veel problemen nieuwe bouwblokken worden neergezet.

De panden waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers haar oog op heeft laten vallen. Tekst gaat hieronder verder.