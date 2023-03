Bewoner tehuis Leger des Heils duwt medewerkster van trap: celstraf en tbs

"Met zijn handelen heeft verdachte op grove wijze de lichamelijke integriteit van een hulpverleenster aangetast door haar onverwachts en van achteren aan te vallen. Haar gevoel van veiligheid is ernstig aangetast, nu zij uit het niets op deze manier door verdachte is aangevallen", schrijft de rechtbank in haar vonnis.

De mishandeling

"In de ochtend van 4 juli 2022 haalt het uiteindelijke slachtoffer, een medewerkster van het Leger des Heils, een man op uit zijn kamer om hem te begeleiden naar zijn dagbesteding", staat beschreven in het strafdossier. Volgens de verklaring van verdachte tijdens de rechtszaak had hij hier geen zin in. "Wanneer hij achter de vrouw aan de stenen trap afloopt, besluit hij om haar te duwen. Door de plotselinge duw in haar rug valt ze naar beneden, waarbij zij tegen de radiator - onder aan de trap - aan komt. Vervolgens schopt de man haar meermalen tegen haar hoofd en lichaam. Hij loopt even weg, maar komt vervolgens terug en trapt opnieuw op haar in", aldus het politiedossier.

'Poging doodslag'

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de rechtszaak nog een gevangenisstraf van twaalf maanden en TBS voor poging doodslag. De verdachte zou volgens justitie de kans op het overlijden van de vrouw hebben aanvaard.

Uit de rapportages van de psychiater en psycholoog blijkt dat de verdachte verslaafd en schizofreen is. Dit zou zijn probleemoplossend vermogen en redenatie aantasten. Deze stoornissen speelden ook toen hij de daden pleegde en hebben daar invloed op gehad. Om die reden legt de rechtbank de man, naast een celstraf, tbs met dwangverpleging op.