Wieringerwerf aA nl Van wind naar wiel: eindelijk volop waterstof tanken aan de pomp

Regelmatig wordt groene waterstof geroemd als 'de' oplossing voor de energietransitie. Een wondermiddel waarmee vele energievraagstukken voor een duurzame toekomst opgelost kunnen worden. Maar even vaak bleef het bij mooie plannen. Toch lijkt het erop dat één windmolen in de Wieringermeer het verschil gaat maken.

windmolen produceert electriciteit die direct wordt omgezet in waterstof - marcruyg/nhnieuws

Alles in één hand, dat is het geheim van het project 'Van wind tot wiel'. Een windmolen die met behulp van een electrolyser straks direct groene waterstof levert welke bij een pompstation om de hoek te tanken is. De windmolen staat er al, net als het tankstation. Binnenkort wordt bij de molen een electrolyser gebouwd die de windenergie omzet in waterstof. In een buis gaat het gas naar het tankstation waar automobilisten het kunnen tanken. Het project moet de 'kip en ei discussie' over waterstof doorbreken.

Eén van de weinige tankstations voor waterstof in Noord-Holland - marcruyg/nhnieuws

Waterstof produceren kan wel, maar is commercieel pas interessant als er klanten zijn. Automobilisten willen wel overstappen op waterstof, alleen zijn er nauwelijks auto's die er geschikt voor zijn. En autobouwers willen niet in waterstof investeren zolang de brandstof niet beschikbaar is aan de pomp. Zie hier een patstelling die al jaren bestaat en er voor zorgt dat er nauwelijks vooruitgang wordt geboekt.

Door bundeling van krachten en een flinke subsidie moet het nu in Noord-Holland wel gaan lukken. Het bedrijf Hygro gaat de waterstof maken bij het windpark in de Wieringermeer en AVIA-Marees zorgt er voor dat het verkrijgbaar is bij verschillende tankstations. Daarmee is er voor autobouwers geen reden meer om stil te blijven zitten.

Onderzoek naar nieuwe generatie electrolysers bij TNO in Petten - marcruyg/nhnieuws

Lennart van der Burg, waterstofexpert van TNO in Petten, denkt dat het project zorgt voor een doorbraak van groene waterstof. In het laboratorium in Petten wordt gewerkt aan een nieuwe generatie electrolysers. De apparaten die nodig zijn om met groene stroom waterstof te maken, worden steeds goedkoper. "Nederland is koploper in waterstoftechnologie, en met alle windparken voor de kust is er straks volop groene energie". Van der Burg verwacht dat waterstof vooral geschikt is voor de industrie zoals Tata Steel, vliegtuigen en zwaar vervoer zoals vrachtwagens en landbouwmachines. En die voertuigen kunnen naar verwachting in 2025 groene waterstof tanken bij de pomp. Dat zal niet bij iedere pomp 'om de hoek' kunnen, maar het aantal locaties gaat wel flink omhoog.

Lennart van der Burg, Waterstofexpert van TNO Petten - marcruyg/nhnieuws