Rijen voor de coffeeshop en gesloten kroegen: een terugblik op drie jaar corona

Dit weekend is het precies drie jaar geleden dat de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd. Door de maatregelen werd steeds minder mogelijk, met uiteindelijke meerdere lockdowns en zelfs een avondklok als resultaat. De afgelopen drie jaar stonden in het teken van de pandemie waarin basismaatregelen als handen wassen, de anderhalve meter regel en thuiswerken het 'nieuwe normaal' werd. Hoe blikt Amsterdam terug op deze tijd?

Het resultaat: mensen renden snel naar de winkels om nog wat in te slaan. Ook bij coffeeshop The Border aan de Amstelveenseweg stonden liefhebbers in de rij om nog even een voorraad wiet te hamsteren. Jeroen Coelewij werkt bij de coffeeshop en weet nog goed hoe dat die dag voor bijzondere situaties zorgde: "We hoorden via klanten dat er in de rij nummers van dealers werden uitgewisseld. Zo hielpen ze elkaar om toch nog ergens aan te komen als we dicht moesten."

Begin maart 2020 voerde het kabinet voor het eerst maatregelen in. Afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten werd verplicht. Horeca, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs en coffeeshops moesten een paar dagen later per direct sluiten.

Het is 28 februari 2020 als de eerste coronapatiënt in (de buurt van) Amsterdam wordt gediagnosticeerd. Een vrouw uit Diemen blijkt besmet te zijn. Langzamerhand verspreidt het virus zich over de stad en neemt het aantal besmettingen toe. Het beeld van anderhalve meter afstand lijkt inmiddels ver weg, maar begin vorig jaar lag het aantal besmettingen in Amsterdam nog op een kleine 5000 per dag. Nu zijn het er rond de twintig.

Een paar dagen later mochten de coffeeshops plots wél weer open en daar waren volgens Coelewij de meningen over verdeeld. "We kregen alles over ons heen. We raakten constant in discussies verzeild, omdat wij een van de weinigen waren die wel open mochten. Ik zei altijd: ik maak de regels niet, ik voer ze alleen maar uit."

Naast deze discussies en de basismaatregelen had de coffeeshop relatief weinig last van corona. Er veranderde volgens hem naast het vroegtijdig sluiten door de avondklok dan ook weinig, omdat klanten ook vóór corona niet binnen konden zitten.

Laatste avondmaal

''We keken in het café naar de persconferentie en een uur later moesten we dicht. Mensen kwamen nog even gauw een borrel halen, het voelde een beetje zoals het laatste avondmaal." John Sijmons is eigenaar van café De Oude Schaeper en kan het weekend waarin ze dicht moesten nog goed herinneren.