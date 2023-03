Vlammen slaan hoog uit schuur Krommenie: 'Brand waarschijnlijk aangestoken door bewoner'

Een flinke schuurbrand vannacht in Krommenie: rond half twee sloegen de vlammen hoog uit het dak van een schuurtje aan de Esdoornlaan. De bewoner van de bijbehorende woning is door de politie aangehouden. Het vermoeden bestaat dat de bewoner de brand zelf heeft aangestoken.

De schade aan het schuurtje is flink: er is weinig meer van over.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er bij de brand niemand gewond is geraakt. "Wij hebben de bewoner aangehouden omdat er een vermoeden is van brandstichting", zegt ze. "Dat vermoeden is er op basis van gedrag uit het verleden."

Ook overdag zal er nog politie te zien zijn rond de woning en schuur. "Er wordt vandaag bekeken of er schade is aan omliggende schuren en de forensische opsporing doet onderzoek."